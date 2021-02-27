Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Армения должна войти в состав России, чтобы справиться с конфликтом с Турцией. Он отметил, что сначала страну нужно будет об этом спросить, но если они не захотят, то больше не получат помощи от РФ.

«Решение одно, как было при царе. [Армения должна войти] в состав России, Ереванская губерния. Если не хотят, пусть остаются, но мы ни одного солдата больше туда не направим, ни одного снаряда, никакой помощи не будем оказывать. Все успокоится», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, против армян настроена «натовская страна» — Турция. И Азербайджан, который тоже ближе для Америки. Поэтому, кроме России, по мнению Жириновского, Армении никто не сможет помочь.

Несколько дней назад Жириновский заявил, что необходимо ввести ограничения по весу для обычных россиян и чиновников. Он отметил, что стране приходится тратить много денег на людей с избыточным весом, их «лечение и диету». В качестве профилактики ожирения он предложил властям давать россиянам советы по здоровому образу жизни.