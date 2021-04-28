Жириновский вспомнил, как на него совершили покушение в Тюмени

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил, как на него совершили покушение в тюменской гостинице «Восток» в 1979 году, сообщил сайт URA.ru.

Депутат рассказал, что приехал тогда в этот город в командировку как адвокат.

«На всю жизнь запомнил, чуть не убили», — рассказал политик.

Жириновский уточнил, что поселился в многоместном номере. В нем два человека устроили застолье. Владимир Вольфович сделал им замечание, в ответ на которое его попытались ударить ножом. Жириновского спасла шуба.

Ранее тюменское региональное отделение ЛДПР открыло в «Востоке» персональный номер Жириновского. Главе либерал-демократов посвящена комната № 301.