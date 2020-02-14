Жириновский в День святого Валентина отверг веру в любовь

Эпатажный политик Владимир Жириновский в День святого Валентина встретился с молодежью и без обиняков заявил: любви не существует. А вот праздник — есть.

«Почему все песни про любовь? „Остановите музыку, с другим танцует девушка моя“. А? Потому что нет любви! Вот поэтому все поют эти песни. Переживают», — сказал Жириновский. Его процитировало РИА «Новости».

Прошелся Жириновский по молодоженам. Он объяснил, почему говорят «медовый месяц». Да потому, что счастье длится всего месяц, а потом начинаются тяжелые будни. И здесь часто в отношениях пары и появляется первая трещина. Потом она только разрастается, уверен Жириновский. В семье, бывает, появляются ревность и драки. Сразу разводиться — это поспешное решение, считает Жириновский. Но у политика есть рецепт, как быстро наладить отношения: иначе он не был бы политиком.

«Надо перейти к другому проживанию, несовместному. Надо в разных квартирах пожить. Сразу все наладится. И собака не мешает, и цвет обоев. То есть надо не трехкомнатную квартиру покупать, а двух-, и рядом на этой клетке однокомнатную», — пояснил лидер ЛДПР и наставник молодежи.