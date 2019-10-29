Жириновский увидел в Грете Тунберг угрозу для человечества

Человечеству угрожают фанатичные люди, не изменяющие своим убеждениям. По мнению Владимира Жириновского, их зачастую используют, чтобы подвести часть жителей планеты к уничтожению.

О том, что несет опасность для населения Земли, депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в своем Telegram-канале. В пример он привел 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг.

«Она хочет затормозить глобальное потепление, но что нужно для этого сделать? Остановить почти все производства по всему миру. И к чему это приведет?» — задался вопросом политик, намекая, что девушка не думает о последствиях своих призывов о защите экологии.

Жириновский подчеркнул, что в таком случае мир столкнется с нехваткой еды и товаров, будет испытывать дефицит энергии для обеспечения тепла в домах. Причем Швеция — родина Греты — первой испытает на себе воплощение идей активистки в жизнь.

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«Экологическая тема и фанатичные, убежденные люди вообще часто используются для того, чтобы ударить по всему человечеству, чтобы подвести к уничтожению части человечества», — заметил лидер ЛДПР.

Масштабные кампании, заметил Жириновский, не ставят перед собой цель «остановить негативные явления». Они призваны «ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население Земли».

«Для чего это нужно? Управлять планетой, на которой живут не семь-восемь миллиардов человек, а 500 миллионов, значительно проще», — заключил политик.