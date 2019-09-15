  • Жириновский увидел достойный конец Украины в отсутствии украинцев

    15 сентября 2019, 17:50

    Алексей Сахаров

    Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал Украине способ отказаться от ее американизации. Политик заметил, что в этом случае Украина, конечно, закончится, но зато ее конец будет достойным.
    Жириновский увидел достойный конец Украины в отсутствии украинцев

    «Остановить американизацию Украины мы можем только одним способом: выдавать-выдавать-выдавать русские паспорта. Не только на Донбассе, а вообще всем желающим на Украине. В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины», — заявил Жириновский. Слова политика опубликованы в его Telegram-канале.

    Названа самая красивая украинка

    Подробнее

    Как объяснил в свойственной ему манере российский политик, такое простое и изящное решение России приведет к тому, что на Украине попросту не останется украинцев. Попросишь местного жителя предъявить паспорт, а он из кармана достанет русский, польский, венгерский паспорт. Оставаться в гражданстве Украины никто не пожелает.

    «Вот это будет достойный конец Украины», — подчеркнул Жириновский.

    Жириновский ранее оценил общую ситуацию на Украине. По словам редко ошибающегося политика, приход на Украине к власти Зеленского — это закономерно. Известно, что обыватель всегда хотел двух вещей: хлеба и зрелищ. Хлеба — в широком смысле этого слова - на Украине остается все меньше, поэтому приходится давать все больше зрелищ.

    «Слуги народа» предложили упразднить Кличко

    Подробнее

    По этой причине к власти на Украине пришел участник комедийных шоу, который на людях рассекает на самокате, «дает пять» и периодически подпрыгивает, объяснил Жириновский.