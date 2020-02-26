Жириновский требует запретить включать песни с упоминанием алкоголя на радио

Данную идею Жириновский предложил после того, как с утра услышал по радио композицию Евгения Маргулиса «Мэри Джейн». В ней есть строчка «Где ты, Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн до утра?». Депутат считает, что это является прямой пропагандой.

Лидер ЛДПР уверен, что люди, услышавшие подобный трек, посчитают, что пить до утра — это нормально.