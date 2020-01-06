Жириновский со словами «крепостные, холопы» раздал деньги в центре Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил аттракцион невиданной щедрости. На Манежной площади в центре Москвы он раздал прохожим деньги. Встреча лидера партии с гражданами транслировалась на его официальной странице в Instagram.

На кадрах видно, как Владимир Жириновский стоит в толпе граждан и раздает купюры, не забывая комментировать свои действия.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит политик, раздавая деньги. Голос за кадром пытается управлять толпой, объясняя, что те, кто получил купюры, могут отходить.

На официальном сайте ЛДПР говорится, что лидер партии Владимир Жириновский посетил Манежную площадь Москвы в минувшее воскресенье, 5 января. Он приехал туда, чтобы пообщаться с жителями российской столицы и гостями города.

«Снега сильного нет, зато я здесь — вместо Деда Мороза», — заявил Владимир Жириновский. По словам политика, главное в эти дни праздничное настроение, хорошая компания и прекрасная погода.

«Все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский раздавал подарки, с удовольствием делал селфи с москвичами и гостями столицы, поздравляя всех с Новым годом, сказано на сайте партии.