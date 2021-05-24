Жириновский рассказал об ошибке Сталина во время Великой Отечественной войны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает открытие союзниками по антигитлеровской коалиции Второго фронта ошибкой Иосифа Сталина. Политик заявил, что в 1944 году СССР мог поставить «всех на колени».

Об ошибках Сталина во время Великой Отечественной войны Жириновский заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению руководителя ЛДПР, Сталину не нужно было настаивать на открытии Второго фронта. Вместо этого следовало требовать у США и Великобритании самолеты, танки, продовольствие и автомобили.

«Мы летом 1944 года уже стояли в Европе. Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», — сказал политик.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Владимир Жириновский заявил, что Германию нужно было уничтожить как государство за развязывание двух войн. Он недоволен, что немцев не трогают за прошлое, а Россию унижают за «спасение мира во Второй мировой войне».

В мае лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в стране магазины для бедных. Он указал на то, что там продукты могли бы продаваться по фиксированный ценам.