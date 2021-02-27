Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал россиян, отдыхающих в южных странах. Он привел в пример двух мужчин, которые после отдыха заразились смертельной болезнью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в Новосибирскую область недавно из Мальдив вернулись несколько туристов, которые привезли с собой лихорадку Денге.

«Неоднократно от имени ЛДПР мы просили не ездить на курорты южных стран. Там полно заразы. Вот два чудака отдохнули, а теперь сами могут погибнуть, да еще и заразить десятки или даже сотни людей», — написал Жириновский.

Политик также отметил, что в южных странах не стоит покупать недвижимость. Потому что управлять ею сложно, к тому же в доме, пока никого нет, могут поселиться бомжи. Но самая главная опасность, по мнению Жириновского, кроется в том, что там можно заразиться чем-то очень опасным. Потому что в южных странах всегда будет «какая-нибудь зараза».

Ранее Владимир Жириновский заявил, что публичные дома приносят пользу обществу. Например, такие организации способствуют сокращению количества убийств и числа психических больных. Политик также выступил за то, чтобы супруги спали в разных квартирах или комнатах.