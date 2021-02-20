Жириновский призвал журналистов не переходить красную черту

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал журналиста Тимофея Баженова за провокационный поступок в эфире телеканала РЕН ТВ. Баженов поцеловал крысу в нос, что возмутило депутата.

В программе «Как устроен мир», посвященной проблеме «нашествия» крыс в городах, телеведущий руками достал грызуна из унитаза и поцеловал его в нос.

«Ну это же перебор! Зачем такие вещи показывать? Дети не понимают, что в жизни никаких животных вообще целовать нельзя, а крысу тем более, ведь они переносят больше 20 болезней, от тифа до чумы», — прокомментировал поступок журналиста лидер партии ЛДПР в своем Telegram-канале.

Жириновский призвал принять необходимые меры, чтобы оградить россиян от подобных передач, которые, по его мнению, могут нанести вред. Жириновский призвал главного санитарного врача России делать замечания, подобное высказанного им, если тот заметит подобное поведение журналистов.