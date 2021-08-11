Жириновский призвал завести дело против экс-посла Азербайджана после слов о «вонючем русском»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует возбудить уголовное дело против экс-посла Азербайджана в Белоруссии, Молдове и Пакистане Исфандияра Вагабзаде. Дипломат назвал политика жирной свиньей и старым ослом.

«Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», — заявил Жириновский в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

Вагабзаде записал оскорбительное видео в ответ на заявления Жириновского, что никто не имеет права «косо» смотреть на российских миротворцев. Также он сказал, что президента Азербайджана Ильхама Алиева необходимо «вызвать на ковер».

Азербайджанский дипломат резко отреагировал на слова Жириновского и назвал его свиньей и ослом. Однако он не ограничился оскорблениями в сторону руководителя партии ЛДПР. Он также назвал свиньями российских солдат, которые находятся в Иране.

Вагабзаде также сказал, что азербайджанцы посылают в Россию свою икру, рыбу и деньги, а сами голодают.