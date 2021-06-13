Жириновский призвал закрыть границы России

Эпидемическая ситуация ухудшилась в России, потому что слишком рано открыли границы и в страну проник «индийский» штамм коронавируса. Страну нужно закрыть до тех пор, пока пандемия во всем мире не пойдет на спад. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«Не закрыли вовремя авиасообщение с Индией, тянули, и вот в Москве резкий рост заболеваемости, а врачи отмечают, что болезнь протекает тяжелее, больше случаев, которые не поддаются лечению. Это же „индийский“ штамм, о котором так много говорили. <…> Надо оставить границы закрытыми, пока болезнь по всему миру не пойдет на спад. Ведь эти открытия стоят жизни сотням и тысячам наших граждан», — так Жириновский отреагировал на новость, что Россия с 10 июня возобновила авиасообщение еще с восьмью странами.

Политик считает, что еще рано так поступать. Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» не исключил, что в Москве сейчас циркулирует более заразный «индийский» штамм коронавируса.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в столице и других российских регионах в начале июня. За прошедшие сутки российские медики выявили 14 723 новых случая ковида — это максимум с 13 февраля.