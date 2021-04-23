Жириновский призвал добавить россиянам неделю к отпуску вместо новогодних выходных

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бесконечно отдыхать — неправильно и вредно для экономики. Он предложил отказаться от долгих новогодних и майских выходных. Вместо этого нужно добавить россиянам еще одну неделю отпуска.

Об этом Жириновский написал в своем Telegram-канале. Он опубликовал пост после того, как Владимир Путин принял решение сделать нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно. Глава ЛДПР отметил, что сейчас речь идет о разовой акции, чтобы снизить заболеваемость ковидом.

При этом Жириновский подчеркнул, что бесконечно отдыхать — неправильно. Предприятия справедливо возмущаются: сперва длинные новогодние каникулы, теперь долгие майские. Он подчеркнул, что из-за постоянных нерабочих дней компании точно не смогут избежать расходов. В качестве решения этой проблемы Жириновский предложил отказаться от новогодних каникул в пользу дополнительной недели отпуска.

«Нужно в плюс к отпуску дать всем гражданам право самим решать, как использовать семь дней каникул. Кто привык отдыхать на Новый год — пусть берет в начале января. А кому в это время нечем заняться — он возьмет в мае и поедет на дачу на все каникулы. Главное — дать людям свободу в этом вопросе», — написал он.

При этом россияне смогут избежать множества минусов. В их числе «принудиловка» отдыхать именно в эти дни, всероссийский алкогольный марафон, скачок смертности в январе, а также выключенная на полмесяца промышленность. Дополнительная неделя отпуска позволит распределить каникулы равномерно по всему году.