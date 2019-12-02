Жириновский признался, что пробовал наркотики в детстве

В ходе слушания Владимир Жириновский заявил, что сам пробовал наркотики. По словам политика, это произошло в его детстве. Попробовать наркотические вещества его убедили старшие ребята. Жириновский отметил, что согласился на их уговоры, потому что не знал, что именно ему предложили.

«Вот я же не приучился. А вдруг другому понравится. Такого допускать нельзя», — процитировало издание его слова.

После этого заявления Жириновский предложил бороться с наркодиллерами, высылая их в отдаленные регионы России.