Жириновский припугнул Соловьева расстрелом

Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал телеведущему Владимиру Соловьеву «подождать» и «оставаться на месте» в ответ на вопрос о намерении посадить и расстрелять журналиста.

Перепалка произошла в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Жириновский заявил, что сейчас нужно избегать таких слов, как «посадить», «сажать» и «расстрелять». Свою мысль он аргументировал тем, что время изменилось. Жириновский рассказал, что недавно один из депутатов на эмоциях сказал о том, что «пора к стенке ставить». По мнению лидера ЛДПР, сейчас это недопустимо.

На это Соловьев припомнил Жириновскому, что тот призывал его не просто посадить, а расстрелять.

- Владимир Вольфович, что с вами случилось? Вы лично меня обещали сто раз посадить, поставить к стенке, расстрелять и арестовать. Вы теперь отказываетесь от этой терминологии.

- А вы подождите, вы подождите. Зачем пугать — иначе вы разбежитесь все, надо на местах оставаться всем.

Ранее Жириновский объявлял, что россияне бы поддержали на референдуме возвращение смертной казни, поскольку обладают агрессивной сущностью.

Эфир с Жириновским вышел на телеканале «Россия 1» 15 января.