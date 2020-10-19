Жириновский предложил запретить россиянам выезд на отдых за границу

Жителям России нужно запретить выезжать за границу в туристических целях. Такое мнение высказал глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«В связи со вспышкой COVID-19 в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его словам, решение о возобновлении авиасообщения из России в южные страны было преждевременным. Жириновский считает, что именно возвратившаяся туристы стали причиной второй волны коронавируса в стране.

Однако с ним не согласен главврач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников. В Telegram-канале он заявил, что считает неверным мнение о том, что отдыхающие привезли COVID-19 на родину.

«Потому что никакой COVID-19 никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем», — объяснил врач.

Он отметил, что заболеваемость будет то повышаться, то понижаться. Этот процесс будет идти несколько месяцев. Позже, возможно, доля тяжело больных носителей инфекции снизится, а число бессимптомников увеличится.

Теледоктор высказал мнение, что коронавирус останется с человеком навсегда, как грипп, гепатиты, ВИЧ, туберкулезная палочка, а также многие другие вирусы и бактерии. Поэтому нужно перестать «дергаться» и вводить ограничительные меры. Обществу необходимо планировать свои действия и перестроить медицинскую систему под борьбу с новым вирусом, «пока он сам не выродится в простое ОРЗ».

«Мы не отсидимся за высокими заборами и железными дверями. Это даже звучит абсурдно. При 20% населения, демонстрирующих антитела. Это значит, что с вирусом у нас уже встретилось 20 миллионов человек», —резюмировал Мясников.

Россия прекратила полеты за границу в конце марта 2020 года из-за пандемии. Однако после снижения числа зараженных в августе российские власти возобновили авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией. Позже к этому списку прибавились ОАЭ, Египет, Мальдивы, Южная Корея, Белоруссия, Киргизия, Казахстан. В середине октября стало известно, что Россия начинает летать на Кубу и в Сербию.