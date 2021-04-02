Жириновский предложил забирать машины у нарушителей ПДД после ДТП с Эдвардом Билом

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался за то, чтобы конфисковывать автомобили у злостных нарушителей ПДД. По его мнению, их надо высылать из города. Такое мнение политик высказал после резонансного ДТП в центре Москвы с участие блогера Эдварда Била.

«Этот человек окончательно обнаглел. Он ведь смеется, наслаждается ситуацией, а ведь сколько людей из-за него пострадали!» — написал Жириновский в Telegram.

По его словам, речь идет не только о покореженных машинах, но и о времени, которые многие люди потеряли в пробке после аварии. Жириновский заметил, что блогер не впервые нарушил правила. Это происходило и раньше. Лидер ЛДПР считает, что пора положить конец этому.

«ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города», — отметил он.

В противном случае люди и дальше будут совершать новые ДТП и мешать другим людям. Жириновский пообещал, что партия внесет на рассмотрение Госдумы соответствующий проект в ближайшее время.

Авария на Садовом кольце около Смоленской площади произошла утром 1 апреля. Участниками ДТП стали пять машин. По предварительным данным, Audi Била выехала на встречную полосу и врезалась в другие автомобили. Пострадала женщина. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Она находится в реанимации.

Била задержали. Он сотрудничает со следствием. Однако его адвокаты заявили, что молодой человек не нарушал ПДД. Они утверждают, что аварию спровоцировала Mitsubishi, которая подрезала Audi.