Жириновский предложил РЖД создать вагоны-бани в поездах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал планы РЖД отказаться от вагонов-ресторанов. По мнению политика, компания сначала должна спросить, чего хочет народ. Сам он считает отличной идеей создание вагона-бани.

По мнению Жириновского, если вагоны-рестораны оставят только в фирменных поездах, это сильно испортит поездки россиянам.

«Это зуд каких-то чиновников. Очередная реформа, которая лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования», — написал он в своем Telegram-канале.

Политик посоветовал РЖД поинтересоваться мнением пассажиров о том, чего хотят они.

«Например, сделайте вагон-баньку, чтобы поездка вообще была только в радость», — предложил он.

Лидер ЛДПР добавил, что в поездах могут предлагать простую и недорогую еду, но она должна быть новой опцией.

«Добавьте ее к тому, что уже есть, или доставляйте прямо в купе. А от вагонов-ресторанов руки прочь!» — заключил он.

О планах РЖД сократить количество вагонов-ресторанов ранее заявил глава холдинга Олег Белозеров. По его словам, их могут оставить только в фирменных и туристических поездах. Но для пассажиров предусмотрят разогреваемую еду.