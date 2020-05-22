Жириновский предложил продать Ленина для выхода из кризиса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает продать мумию Ленина. По его словам, покупатель точно найдется, а бюджет получит немалые деньги.

Основатель французского инновационного агентства Fabernovel, бизнесмен Стефан Дистангиан предложил продать шедевр Леонардо да Винчи «Джоконда», а вырученные деньги потратить на выход из экономического кризиса. Жириновский оценил эту идею и придумал, как реализовать что-то подобное и в России.

«Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — написал Жириновский в Twitter.

Владимир Ленин умер в 1924 году, его тело забальзамировали и поместили в мавзолей на Красной площади. Сначала тело хранилось в деревянных мавзолеях, но в 1930 году построили каменный.

С 1989 года периодически ведутся споры о необходимости убрать тело с Красной площади и перезахоронить Ленина, как это было с Иосифом Сталиным. Его тоже сначала забальзамировали, но тело пролежало в саркофаге только с 1953 по 1961 год.