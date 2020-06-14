Жириновский предложил повысить минимальную зарплату в России

В России необходимо установить минимальную зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц и определить потолок для самой высокой зарплаты. Больше всех должен получать президент — 700 тысяч рублей в месяц. С такой идеей выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нужно установить стандарт по всей России. Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день. Средняя зарплата по стране — 70 тысяч рублей», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в России должны исчезнуть миллионные зарплаты. Депутат предложил установить ограничения. Самая высокая зарплата у президента России — 700 тысяч рублей в месяц, у депутатов — максимум 500 тысяч.

Жириновский уверен, что еще необходимо ввести налог на сверхприбыль. Ее можно тратить на здравоохранение и образование, которые должны быть бесплатными.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект о ежемесячным выплатам домохозяйкам в размере МРОТ. Парламентарии предложили платить за уборку дома, приготовление еды, уход за детьми и пожилыми родителями. Правительство это предложение не поддержало.