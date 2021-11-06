Жириновский призвал переложить выплату алиментов в некоторых случаях на государство

Когда мужчина женился во второй раз, но потом понял, что две семьи содержать не может из-за нехватки средств, тогда ему должно помочь государство. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, власти должны взять на себя выплату алиментов первой семье.

«Государство должно выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится второй раз и у него недостаточно средств на содержание двух семей. Так мы создадим комфортные условия для жизни всем детям», — написал Жириновский на своей странице в Twitter.

Недавно Жириновский предложил установить в стране уголовную ответственность для тех, кто выступает против вакцинации от коронавируса. Об этом написал сайт RT. Политик также раскритиковал тех, кто приобрел туристические путевки на период нерабочих дней.

Еще одно из последних заявлений Жириновского касалось полового воспитания детей. По мнению депутата, в российских школах пора ввести такие уроки. Он отметил, что нужна хотя бы одна лекция этого предмета в неделю, чтобы узнать об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности, сообщила «Газета.ru».