Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отложить начало учебного года из-за пандемии и начать его с 1 октября. Он уверен, что это нововведение стоит применить не только в этом году, но и сохранить в дальнейшем.

Такое предложение глава ЛДПР опубликовал на своем Telegram-канале. Жириновский предложил перенести начало учебного года не только для школьников, но и для студентов. При этом придется передвинуть и летние каникулы — они будут начинаться в конце июля. Жириновский отметил, что тогда у людей будет больше возможностей подольше побыть на юге, где сентябрь — теплый месяц.

Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена Владимир Жириновский.

При этом лидер ЛДПР отметил, что не стоит отвергать его идею только потому, что россияне привыкли отмечать День знаний именно 1 сентября. Жириновский уверен — что в переносе нет ничего страшного, и скоро все привыкнуть к новой праздничной дате.

По мнению политика, у этого предложения есть еще один плюс — люди станут намного меньше болеть. Он считает, что число заболевших снизится, если все станут проводить холодный сентябрь в «теплой климатической зоне».

Владимир Жириновский не раз озвучивал это предложение, однако не встретил поддержки. В Минобрнауки ответили, что не планируют переносить традиционную дату начала учебного года. В министерстве подчеркнули, что против изменений выступают также родители и педагоги.

Ранее глава ЛДПР предложил повысить минимальную зарплату в стране до 30 тысяч рублей.