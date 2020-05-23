Жириновский предложил оставить мигрантов за границей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ограничить возвращение трудовых мигрантов в Россию. По его словам, рабочие места сейчас нужны и гражданам РФ.

«Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России», — написал Жириновский в Telegram-канале.

Вместо рабочих мест Жириновский предложил помочь Средней Азии заказами на фрукты и овощи, которые там лучше растут. Так мигранты смогут работать дома, а Россия у них будет закупать продукты с предоплатой.

Согласно подсчетам Минтруда, в конце апреля число официально зарегистрированных безработных в России выросло до 950 тысяч человек.

Институт социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) подготовил прогноз, согласно которому число безработных в России может вырасти в шесть раз и достигнуть 5,3 миллиона человек. Эта цифра превышает заложенную в бюджет для выплаты компенсаций.