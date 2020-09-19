Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца, считает Владимир Жириновский.

«Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез», — сказал Жириновский в эфире «Вести ФМ», пишет РИА «Новости». Политик также отметил, что американский художник готов уже заплатить до одного миллиарда долларов, а это огромные деньги.

«Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери» — сказал Жириновский. Его слова цитирует РИА ФАН.

Художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна заявил, что готов собрать любые деньги, чтобы выкупить тело Владимира Ленина. Причиной такого желания стала идея построить копию мавзолея в Вашингтоне.

Покупка тела Ленина невозможна, а делать подобные заявления — это кощунство. Не все в этом мире покупается и продается. Так в разговоре с «360» депутат Госдумы, член КПРФ Николай Арефьев прокомментировал желание Датуны.