Жириновский предложил использовать военную силу против Украины

Использовать военную силу против Украины призвал председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Сделать это нужно в том случае, если там не станут выполнять российские требования по «красным линиям» и обеспечению безопасности. Свое заявление политик сделал в ходе интервью радиостанции kp.ru.

По мнению Жириновского, НАТО не станет воевать за страну, которая не является членом блока.

«Единственная война может быть только на Украине. Ни одного американского или натовского солдата на полях Украины (…) никогда не будут НАТО нигде и ни за кого воевать, если эта страна не входит в блок НАТО», — сказал политик.

По мнению Жириновского, главным ультиматумом России является обращение к разным политическим силам, чтобы те «перестали трогать» Украину и она никогда не становилась членом Североатлантического альянса.

«Прекратите истязать русских и запрещать русский язык!» — подчеркнул глава ЛДПР.

Он также заявил, что если Украина останется на своих позициях и не станет выполнять требования по обеспечению безопасности проведения «красных линий», РФ имеет право «использовать военную силу».

Ранее Владимир Жириновский заявил о необходимости жесткого наказания для россиян, которые продают фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19. Поддельные документы такого плана политик назвал «преступлением против человека».