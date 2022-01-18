Жириновский потребовал роспуска НАТО

Необходимо требовать роспуска НАТО, поскольку деятельность военного альянса направлена против России. Об этом во время выступления в Госдуме заявил депутат Владимир Жириновский. Основные тезисы речи он привел в своем Telegram-канале.

По словам политика, ядерное оружие и все иностранные войска обязаны быть выведены с территории Европы. Также он потребовал восстановления западных границ СССР.

Жириновский уверен, что Запад не примет эти требования.

«Благодаря экономии на бесконечном и бесплодном противостоянии сможет бросить огромные деньги на благополучие граждан. Без постоянной военной угрозы можно будет дать людям то, что им обещали в Октябрьскую революцию», — заявил он.

После завершения конфликта с Западом средняя зарплата в России будет колебаться от 50-70 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, уверен политик. Остальные доходы пойдут на общегосударственные нужды: здравоохранение, образование, безопасность, искусство, культуру.

Итогом, уверен Жириновский, должны стать всеобщая свобода на Земле, всеобщее разоружение и свободная экономика.