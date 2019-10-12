Жириновский потерял блины и самовар

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на засилье восточной кухни в российских городах. По мнению политика, с улиц российских городов пропали блины и самовары.

«На улицах наших городов сплошная „чайхана“. Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины? Да, лагман и чебуреки — это вкусно. Но где нашим гражданам можно полакомиться блюдами русской кухни?» — задался вопросом проголодавшийся политик.

Вкусно и недорого. Такие закусочные нужно открывать по всей России, уверен политик. По его мнению, если в той же Москве открывать чайные вместо кафе с азиатской кухней, к ним будут выстраиваться очереди. Особенно, если в русских закусочных будут низкие цены.

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