Жириновский посоветовал США «убраться к черту» изо всех стран мира

Ситуация в Афганистане — это очередное доказательство того, что власть может меняться только путем выборов, и США нужно это наконец понять, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, теперь Штатам следует избавить от своего присутствия и другие страны.

«Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к черту изо всех стран мира. Трамп не допустил афганизации Сирии — молодец, начал выводить войска из Ирака, а Байден вывел солдат из Афганистана», — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский посоветовал США вслед за Афганистаном уйти и с территории Украины. В противном случае, по его мнению, там может повториться сценарий аэропорта Кабула, когда люди пытались сбежать из страны, цепляясь за шасси улетающих военных самолетов. Только в случае с Украиной цепляться за бампер американских машин будут украинские чиновники, добавил лидер ЛДПР.

«И не надо укорять Трампа или Байдена в поспешном выводе войск. По-другому и не получается. Под оркестр, что ли, уходить? Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу, жить как Канада или Австралия», — отметил он.

Жириновский подчеркнул, что причины провала США в Афганистане очевидны. Теперь весь мир увидел, как афганцы хотят жить свободно и готовы бежать ради этого в Таджикистан, Узбекистан и Туркмению.

«Вот очередное доказательство, что человечество не хочет тоталитарных режимов, не хочет диктатуры, не хочет смотреть на расстрелы по любому поводу, люди больше не потерпят никаких оккупационных войск, никакого военного диктата, никакого насилия», — предупредил политик.

Он также сравнил ситуацию с «Талибаном»* в Афганистане и действиями большевиков в 1917 году.

«Это были первые „талибы“*. А в 1991 году они сдали власть и сбежали из страны, а вместе с ними сбежали и миллионы граждан, которые боялись красного реванша. И то и другое — доказательство, что никому нельзя поддерживать государственные перевороты», — заключил Жириновский.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.