Жириновский попросит Путина о помиловании Фургала в случае обвинительного приговора

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен в невиновности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Если суд вынесет обвинительный приговор, лидер фракции вместе с соратниками обратится к президенту России Владимиру Путину, чтобы добиться помилования.

«Мы рассчитываем, что в итоге Фургал будет оправдан, не хватит улик, чтобы его обвинить. Но если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту, чтобы добиться помилования», — заявил Жириновский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что самым лучшим развитием дела Фургала будет суд присяжных в Хабаровске, но пока к бывшему чиновнику не пускают даже соратников-однопартийцев. По мнению Жириновского, если Фургалу изменят меру пресечения и он вернется в Хабаровск, а в Москву будет летать на судебные заседания, это «резко сократит накал страстей» в регионе.

Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам.