Жириновский похвастался личным вкладом в разработку вакцины от коронавируса

Жириновский вспомнил случай десятилетней давности, когда он спас Центр имени Гамалеи от отключения электричества за долги. По его словам, тем самым он уберег образцы всех вирусов, без которых «Спутника V» не было бы. Политик посетовал, что сейчас никто не говорит о его вкладе в развитие отечественной вирусологии.

«Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей. <…> Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная», — заявил Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в Центре имени Гамалеи. Препарат уже одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Алжире, Палестине, Туркмении, Венгрии, Сербии, ОАЭ, Иране, Ливане, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

На этой неделе известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата. После этого мировые специалисты заговорили об эффективности российской вакцины и удобстве ее хранения и перевозки.