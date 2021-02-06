Жириновский похвастался личным вкладом в разработку вакцины от коронавируса
«Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей. <…> Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная», — заявил Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».
Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в Центре имени Гамалеи. Препарат уже одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Алжире, Палестине, Туркмении, Венгрии, Сербии, ОАЭ, Иране, Ливане, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.
На этой неделе известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата. После этого мировые специалисты заговорили об эффективности российской вакцины и удобстве ее хранения и перевозки.