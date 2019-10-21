Жириновский отметил, что российские мужчины мало времени проводят с семьей

В ходе слушаний законопроекта по профилактике домашнего насилия в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что мужчина перестал являться в России главой семьи.

«Понятие „глава семьи“ исчезло. <…> А откуда это все? Например, заниженная роль мужчины в российском обществе», — процитировал лидера ЛДПР сайт Ura.ru.

По его мнению, мужчины все меньше времени проводят со своими близкими.

«Мужчины все время на войне, в тюрьме, в поисках работы. В семье мужчина не главное действующее лицо», — объяснил Жириновский, — «Если он (мужчина) на работе никто, дома никто, потом это проявляется в издевательствах над самыми близкими: женой или детьми».

Политик также признал, что важно равенство в семье.