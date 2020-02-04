Жириновский обвинил Ленина и Сталина в раздаче российских земель

Жириновский возмутился из-за того, что Ленин и Сталин разбазарили российские земли. Советские вожди, по мнению депутата, просто раздали их республикам вопреки здравому смыслу и законам.

«Сто лет назад Ленин дал независимость Эстонии. Он имел право? Глава государства только может этот вопрос решать, получив одобрение парламента. Ни один орган Советской России не заседал. Он, представитель Совнаркома, Финляндии — независимость, Эстонии, Литве, Латвии. И подписывает в Кремле», — приводит РИА «Новости» слова главы ЛДПР Владимира Жириновского.

Парламентарий также прошелся по руководителю СССР Иосифу Сталину. Он назвал его «товарищем без образования, который ничего не соображал». Согласно версии Жириновского, Сталин «делил карту, забыв о русском народе», так как «не было никакой Эстонии и Латвии». Парламентарий рассказал, что Литва была вместе с Польшей, Таллин — это русский город Ревель, а Тарту — русский город Юрьев, а «добрый» Сталин всем все раздал: украинцам — Львов, а Казахстану — Южный Урал.

Жириновский известен своими резкими заявлениями и эксцентричными выходками. Во время прогулки по ярмарке на Красной площади на новогодних каникулах в 2020 году он раздавал людям чебуреки и деньги и приговаривал: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Такое обращение к людям вызвало широкий общественный резонанс. Его пресс-секретарь объяснил, что это была шутка и на Жириновского никто не обиделся.