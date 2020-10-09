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    09 октября 2020, 11:30

    Жириновский объяснил, в каком случае Госдума может уйти на карантин

    Артур Блянихов

    Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал радиостанции «Говорит Москва», в каком случае Госдума может уйти на карантин.

    По словам политика, Дума может уйти на карантин, если все депутаты не привьются от COVID-19.

    «Меры принимаются. Но здесь находится почти тысяча человек. Я веду борьбу, ведь мы должны работать в регионах, а 13 октября все придут в зал и будут заражать друг друга», — добавил политик.

    В свою очередь его коллега Геннадий Онищенко не увидел оснований для выдвижения на Нобелевку отечественных специалистов, которые разработали первую вакцину от коронавируса. Он предложил отметить их заслуги государственной премией.