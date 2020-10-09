Жириновский объяснил, в каком случае Госдума может уйти на карантин

По словам политика, Дума может уйти на карантин, если все депутаты не привьются от COVID-19.

«Меры принимаются. Но здесь находится почти тысяча человек. Я веду борьбу, ведь мы должны работать в регионах, а 13 октября все придут в зал и будут заражать друг друга», — добавил политик.

В свою очередь его коллега Геннадий Онищенко не увидел оснований для выдвижения на Нобелевку отечественных специалистов, которые разработали первую вакцину от коронавируса. Он предложил отметить их заслуги государственной премией.