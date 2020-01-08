Жириновский объяснил свои слова о «холопах и крепостных»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в словах «холопы и крепостные» нет ничего оскорбительного. По его словам, русский народ и состоит из «бесправных холопов», а «крепостные», потому что дети зависят от родителей и наоборот.

«Мы (народ — прим. ред) и есть холопы бесправные… И крепостное право. Дети от родителей зависят, родители от детей зависят — это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться», — приводит РИА «Новости» слова Жириновского. Глава думской фракции также подчеркнул, что слово «хлопцы» — молодые, безработные, бедные и бесправные ребята — произошло от слово «холоп», и добавил, что денег нужно раздавать больше, так как народ нуждается в помощи.

Резонансный случай произошел во время прогулки Жириновского по ярмарке на Красной площади в один из дней новогодних каникул. Он раздавал людям деньги и чебуреки и приговаривал: ««Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы».

Видеозапись с выходом главы ЛДПР в народ разошлась в Сети в понедельник, 6 января. Ранее пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин заявил, что все заявления его босс сделал в шутливой форме и никто на него не обиделся. 13 января, когда все парламентарии вернутся после праздников в Москву, комиссия по депутатской этике рассмотрит поведение Жириновского .