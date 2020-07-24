Жириновский объяснил поход в баню с Дегтяревым

Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснил, зачем ходил с Дегтяревым в баню в 2013 году и фотографировался там. По его словам, это было «хождение в народ».

«Это мы специально как бы рекламируем культуру русской бани. Там сауна, турецкая баня. Русская баня ничем не хуже, может быть, даже лучше. И хождение в народ. Вот он там в фехтовании показывает какие-то элементы. То есть все, что делают люди, любой кандидат должен быть с ними», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он добавил, что депутаты не должны сидеть в кабинетах. Им необходимо быть ближе к народу, чтобы не разучиться общаться. Жириновский отметил, что некоторые депутаты других фракций «мямлят что-то у трибуны» и не помнят, о чем говорили.

«Наши губернаторы — и Хабаровск, и Владимир, и Смоленск — действуют совсем по-другому. Это все нравится народу», — подытожил собеседник радиостанции.

Ранее президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. До этого он отправил в отставку экс-главу региона Сергея Фургала, который сейчас находится под арестом в связи с утратой доверия.