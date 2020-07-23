Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

Расследование дела Фургала может затянуться на несколько месяцев, суд не найдет улики и бывший чиновник вернется в Хабаровск. По другому сценарию его осудят, хотя по некоторым эпизодам истекли сроки давности. Таким видением дальнейшей судьбы экс-губернатора Хабаровского края поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В этом случае он пообещал добиться помилования Фургала.

«Сценарий такой у нас: будет идти суд несколько месяцев, если суд не найдет достаточно улик для вынесения обвинительного приговора — и Сергея Ивановича отпустят и он вернется в Хабаровск», — заявил Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Если бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала все же осудят, Жириновский намерен добиться, чтобы президент России Владимир Путин его помиловал.

Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам.