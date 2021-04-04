Жириновский назвал способ справиться с бедностью в России

России следует перестать давать в долг или финансово помогать другим государствам. Кроме того, надо взыскивать долги и никогда никому их не прощать, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Никому никогда, ни под каким предлогом никакой помощи не оказывать. Вы мне сейчас скажете: а как же, там землетрясение, наводнение, там война <…> Никогда, никому, ни под каким видом», — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По мнению политика, российским властям надо взыскивать долги и никогда никому их не прощать.

«Мы всем все даем, а потом стоим и смотрим, как наш народ, миллионы и миллионы, живут на копейки — 12-13 тысяч в месяц, 100 или 300 рублей в день», — отметил лидер ЛДПР.

Жириновский до этого высказался за то, чтобы конфисковывать автомобили у злостных нарушителей ПДД. По его мнению, их надо высылать из города. Такое мнение политик высказал после резонансного ДТП в центре Москвы с участие блогера Эдварда Била.