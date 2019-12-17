    17 декабря 2019, 23:28

    Жириновский: Москва должна «координировать» дела Белоруссии после объединения

    Кирилл Фролов

    России и Белоруссии следует объединиться в одно государство, создав «неограниченное пространство от Владивостока до Бреста». Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщило РИА «Новости».
    Жириновский: Москва должна «координировать» дела Белоруссии после объединения

    «Я уверен, что мы все будем счастливы, когда объявим, что у нас одно большое государство. И чтобы белорусы имели там самое почетное место, сами решали все вопросы местные», — сказал политик журналистам.

    Он предположил, что «координация» этого государства будет происходить в Москве.

    Объединение, по словам Жириновского, возможно, если этого захочет белорусский президент Александр Лукашенко. В этом случае Лукашенко «может войти в историю, как Богдан Хмельницкий, воссоединитель», считает глава ЛДПР.

    «Разве было плохо в Российской империи и Советском Союзе? Два мощнейших государства», — добавил политик.

    20 декабря в Санкт-Петербурге пройдут переговоры президентов России и Белоруссии по интеграции в рамках Союзного государства. Ожидается, что стороны согласуют цены на нефть и газ для Белоруссии на 2020 год.