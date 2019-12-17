Жириновский: Москва должна «координировать» дела Белоруссии после объединения

«Я уверен, что мы все будем счастливы, когда объявим, что у нас одно большое государство. И чтобы белорусы имели там самое почетное место, сами решали все вопросы местные», — сказал политик журналистам.

Он предположил, что «координация» этого государства будет происходить в Москве.

Объединение, по словам Жириновского, возможно, если этого захочет белорусский президент Александр Лукашенко. В этом случае Лукашенко «может войти в историю, как Богдан Хмельницкий, воссоединитель», считает глава ЛДПР.

«Разве было плохо в Российской империи и Советском Союзе? Два мощнейших государства», — добавил политик.

20 декабря в Санкт-Петербурге пройдут переговоры президентов России и Белоруссии по интеграции в рамках Союзного государства. Ожидается, что стороны согласуют цены на нефть и газ для Белоруссии на 2020 год.