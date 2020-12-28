Жириновский и Зюганов рассказали, как будут встречать Новый год

Зюганов отметил, что внуки покажут ему домашний концерт. Политик планирует в ответ прочесть им свои стихотворения. Он добавил, что в ближайшем будущем опубликует сборник анекдотов под названием «Коронавирус», информирует ИА НСН.

Жириновский признался, что уже много лет традиционно празднует наступление нового года на работе вместе с коллегами. По его словам, в этот раз из-за пандемии коронавируса его планы претерпят изменение. Вместо посещения Елисеевского магазина он хочет с небольшой группой однопартийцев поводить хороводы вокруг елки на Манежной площади.