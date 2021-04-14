Жириновский анонсировал смену лидера КПРФ
Владимир Жириновский заявил, что нынешний лидер КПРФ Геннадий Зюганов оставит свой пост. Ему на смену может прийти депутат Госдумы Юрий Афонин.
«Скоро съезд, будет избран скоро руководитель, наверное, [Юрий] Афонин, хотя Геннадия Андреевича [Зюганова] будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод», — приводит РИА «Новости» слова главы ЛДПР.
Жириновский предложил выставить охрану на съезд КПРФ и Зюганова «знаменем коммунистов».
В середине марта Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» в России и ратифицировать статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что такой налог в стране уже есть. В декабре прошлого года глава КПРФ спрогнозировал, что победа кандидата Джо Байдена на президентских выборах в Соединенных Штатах приведет к усилению агрессии на постсоветском пространстве. Зюганов напомнил, что Байден еще во время своей предвыборной кампании называл Россию врагом номер один.