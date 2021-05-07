Жираф вышел в наружный вольер Московского зоопарка после зимовки

Наблюдать за жирафом по кличке Самсон вновь могут посетители Московского зоопарка. Жирафу в этом году исполнится 28 лет, рассказала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«Всю зиму он провел в теплом и уютном помещении — на первом этаже музея истории зоопарка. Киперы ежедневно общались с Самсоном, проводили тренинги, следили и ухаживали за ним, но, конечно, наш жираф скучал по посетителям. Все знают, что он очень общительный и легко идет на контакт», — передали в зоологическом парке.

Администрация зоосада попросила не кормить животное, потому что угощения в его возрасте уже вредят здоровью. Жираф имеет особенную диету.