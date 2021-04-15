Жираф впервые с зимы выбрался на улицу в Московском зоопарке и устроил забег. Видео

В Московском зоопарке в уличный вольер выпустили кенийского жирафа Липу. Животное долго носилось галопом по поляне, когда впервые вышло из павильона.

«Наш жираф Липа снова гуляет в уличном вольере, наслаждается весенним солнцем и компанией своей подруги — зебры Дэборы. Все знают нашего жирафа Самсона. Про Липу говорят меньше. Она моложе и не так давно живет в Московском зоопарке», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Липа была рада апрельскому солнцу и несколько минут бегала галопом по поляне. В зоопарке рассказали, что в дикой природе жирафы могут развивать скорость до 60 километров в час.

В администрации Московского зоопарка сообщили, что помимо жирафов в уличные вольеры вышли гориллы, зебра Дэбора, черные антилопы. В пруду скоро начнут плавать капибары.

В начале апреля в летнюю резиденцию перебрались пингвины Гумбольдта. Они традиционно поменялись жильем с папуанскими, которые переехали во внутренний вольер в Доме птиц.

В конце марта из спячки вышли медведи. Несколько недель им потребовалось, чтобы вернуться в обычный ритм жизни после сна.