Жильцы московской новостройки судятся с УК

Некоторые жители утверждают, что представители ООО «Сити 24» могли предоставить неправильные протоколы собрания жильцов, которые якобы проголосовали за эту организацию, чтобы она управляла домом.

Часть жильцов утверждает, что не голосовали за данную организацию. По их мнению, она может завышать тарифы. Однако они считают, что в итоговых протоколах, оказавшихся в Мосжилинспекции, все вышло не так.