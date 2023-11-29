29 ноября 2023, 14:41
Жильцы 248 старых домов в Москве начали переезд по реновации в этом году
Бочкарев: жители 248 домов в Москве начали переезд по реновации в 2023 году
В Москве с начала этого года жители 248 домов приступили к переезду в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, около 36 тысяч москвичей из 47 районов города уже начали переезд по программе реновации.
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«Они переедут в квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках», — пояснил Бочкарев.
Он добавил, что на месте старого жилья появится новое, более комфортабельное и соответствующее современным стандартам. Сейчас на площадях, освободившихся после сноса, начали строительство 108 новых домов.
Со старта программы реновации более 142,7 тысячи жителей столицы начали процесс переселения и получили уведомления с предложениями о новом жилье. Большинство из них уже заселились в новые квартиры.
Ранее на западе Москвы включили новую площадку в программу реновации.
Строительство
Москва 2023
Реновация в Москве
Андрей Бочкарев
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