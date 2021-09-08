Жильцов дома в Ногинске после взрыва повезли на турбазу. Видео

Жильцов дома в Ногинске, в котором взорвался газ, разместят на туристической базе «Боровое» в деревне Буньково. Кадры отправки автобуса, на котором повезли жителей девятиэтажки, появились в распоряжении «360».

На турбазе «Боровое» планировали разместить более 120 жильцов дома. После ЧП для эвакуированных жителей организовали временный пункт размещения в детском саду.

Жители первого подъезда дома сегодня смогли вернуться домой, чтобы забрать свои вещи. Завтра в квартиры пустят и жильцов из второго подъезда. Дом, в котором из-за взрыва частично обрушились второй, третий и четвертый этажи, по предварительным данным, может быть восстановлен.

Окончательное заключение сделают после обследования диагностическим комплексом «Струна». Все пострадавшие квартиры будут полностью отремонтированы, жильцам выплатят компенсации. Пострадавшим выплатят от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий.

Взрыв бытового газа в панельной девятиэтажке в Ногинске произошел утром 8 сентября. Погибли два человека, еще 14 пострадали. Обстоятельства выясняются. Людям окажут всю необходимую помощь.