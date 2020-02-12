Жильцов дома эвакуируют из-за разрушения аварийного здания в Тюмени
В Тюмени на улице Спорта, 1б, начал разрушаться двухэтажный дома. Жильцов эвакуируют в срочном порядке. Об этом написало ИА Ura.ru.
Кирпичная стена начала рушиться в подъезде. Из-за этого эвакуировали 14 человек, 8 из них — дети. Никто не пострадал.
Мэрия города сообщила, что жителям обрушившегося дома предложат на время переехать в гостиницу «Колос». На заседании решат, что делать дальше, а также придумают, как ускорить расселение дома.
Дом признали аварийным в 2014 году, расселить людей планировали в 2022-м.