Жильцов дома эвакуируют из-за разрушения аварийного здания в Тюмени

Кирпичная стена начала рушиться в подъезде. Из-за этого эвакуировали 14 человек, 8 из них — дети. Никто не пострадал.

Мэрия города сообщила, что жителям обрушившегося дома предложат на время переехать в гостиницу «Колос». На заседании решат, что делать дальше, а также придумают, как ускорить расселение дома.

Дом признали аварийным в 2014 году, расселить людей планировали в 2022-м.