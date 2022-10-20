Жильцов аварийных подъездов в Ейске пустят в свои квартиры за вещами | 360°

Общество 20 октября 2022, 02:43 Жильцов аварийных подъездов в Ейске пустят в свои квартиры за вещами Глава Ейского района Бублик: жильцы аварийных подъездов смогут зайти в свои дома в пятницу Официальный телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

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Жители аварийных подъездов — тех, которые больше всего пострадали от падения Су-34 — пустят в свои квартиры в сопровождении спасателей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Посетить свои жилища и забрать вещи первой необходимости горожане смогут в пятницу и субботу, строго по графику. Каждому жильцу отведут по 30 минут.

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«Для вашей безопасности сопровождать вас будут сотрудники МЧС и МВД. Каждому человеку, который будет входить в дом, будет выдана каска», — добавил Роман Бублик.

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Ранее стало известно, что 137 семей уже вернулись в свои квартиры. В семи подъездах, которые меньше всего пострадали после крушения самолета, снова есть электричество, восстановлено водо- и газоснабжение.

Обследование на безопасность оставшихся трех подъездов девятиэтажки продолжается.

Первые похороны одной из семей, погибших при крушении учебного самолета Су-34 в Ейске, состоятся в четверг, 20 октября.