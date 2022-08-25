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    25 августа 2022, 10:00

    Жилой квартал «Береговой» станет частью единого маршрута вдоль Москвы-реки

    Мария Мурашова

    «Береговой» — один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных. На территории 31,6 гектара будет построен новый жилой район со всей необходимой инфраструктурой, частью которой станет большая зона отдыха у воды.

    Жилой квартал «Береговой» станет частью единого маршрута вдоль Москвы-реки

    Проектом предусмотрено 125 тысяч квадратных метров общественных пространств. Самая притягательная их часть будет расположена на набережной Москвы-реки, которая визуально поддержит строгую и элегантную архитектуру жилого комплекса, станет ее логическим продолжением. Здесь будут обустроены пешеходные, беговые и велодорожки, уютные смотровые площадки с видом на город и деловой центр.

    Жилой квартал «Береговой» станет частью единого маршрута вдоль Москвы-реки | Изображение 1

    Вдоль парковых аллей обустроят зоны для спокойного отдыха, детские игровые городки, спортивные пространства, площадки для мероприятий на открытом воздухе. Набережная будет поделена на несколько частей, которые подойдут для людей с разным темпом жизни. Что особенно важно для большого города, проект предусматривает уютные уголки для тихого отдыха у воды. А на первых этажах жилых домов будут работать кофейни и ресторан с видами на воду, магазины и коворкинги.

    Жилой квартал «Береговой» станет частью единого маршрута вдоль Москвы-реки | Изображение 2

    Жилой комплекс «Береговой» — это уникальный проект, который включает в себя собственный парковый комплекс площадью более 2,5 гектара. Дизайн парка разработан так, чтобы продолжить архитектурную концепцию квартала и соединить его с набережной — сеть дорожек свяжет эти пространства в единое целое. Парковые аллеи вслед за плавной линией домов концептуально повторят изящное русло Москвы-реки.

    Жилой квартал «Береговой» станет частью единого маршрута вдоль Москвы-реки | Изображение 3

    Благоустройство не ограничится территорией комплекса и продолжится за его пределами. Суть проекта — создать для горожан и жителей «Берегового» единый оазис, комфортный для жильцов любого возраста и образа жизни. Аллеи, тропинки и дорожки построят так, чтобы было удобно и быстро попадать в любую часть парка и жилого комплекса.

    При планировании особый акцент сделали на дизайнерском освещении территории. Неоновая подсветка аллей и многочисленных дорожек будто создает эффект невесомости «парящего сада».

    Жилой квартал «Береговой» станет частью единого маршрута вдоль Москвы-реки | Изображение 4

    Проект реализуется по адресу: Москва, Береговой проезд, владение 2-3. Жилой комплекс расположен в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк, на первой линии Москвы-реки. Девелопер — ООО «Главстрой».