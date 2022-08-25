Жилой квартал «Береговой» станет частью единого маршрута вдоль Москвы-реки

«Береговой» — один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных. На территории 31,6 гектара будет построен новый жилой район со всей необходимой инфраструктурой, частью которой станет большая зона отдыха у воды.

Проектом предусмотрено 125 тысяч квадратных метров общественных пространств. Самая притягательная их часть будет расположена на набережной Москвы-реки, которая визуально поддержит строгую и элегантную архитектуру жилого комплекса, станет ее логическим продолжением. Здесь будут обустроены пешеходные, беговые и велодорожки, уютные смотровые площадки с видом на город и деловой центр.

Вдоль парковых аллей обустроят зоны для спокойного отдыха, детские игровые городки, спортивные пространства, площадки для мероприятий на открытом воздухе. Набережная будет поделена на несколько частей, которые подойдут для людей с разным темпом жизни. Что особенно важно для большого города, проект предусматривает уютные уголки для тихого отдыха у воды. А на первых этажах жилых домов будут работать кофейни и ресторан с видами на воду, магазины и коворкинги.

Жилой комплекс «Береговой» — это уникальный проект, который включает в себя собственный парковый комплекс площадью более 2,5 гектара. Дизайн парка разработан так, чтобы продолжить архитектурную концепцию квартала и соединить его с набережной — сеть дорожек свяжет эти пространства в единое целое. Парковые аллеи вслед за плавной линией домов концептуально повторят изящное русло Москвы-реки.

Благоустройство не ограничится территорией комплекса и продолжится за его пределами. Суть проекта — создать для горожан и жителей «Берегового» единый оазис, комфортный для жильцов любого возраста и образа жизни. Аллеи, тропинки и дорожки построят так, чтобы было удобно и быстро попадать в любую часть парка и жилого комплекса.

При планировании особый акцент сделали на дизайнерском освещении территории. Неоновая подсветка аллей и многочисленных дорожек будто создает эффект невесомости «парящего сада».

Проект реализуется по адресу: Москва, Береговой проезд, владение 2-3. Жилой комплекс расположен в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк, на первой линии Москвы-реки. Девелопер — ООО «Главстрой».