Жилой дом в Перово введут в эксплуатацию в 2024 году | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:09 Жилой дом в Перово введут в эксплуатацию в 2024 году

Читать 360tv в

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, когда завершится возведение жилого дома на Перовской улице, который предназначен для переселения горожан в рамках программы реновации. Об этом сообщило ИА НСН.

Реклама

Дом введут в эксплуатацию в 2024 году. По данным информагентства, он будет представлять собой шестисекционное здание переменной этажности с подземным паркингом. Проект предусматривает внутренний двор и 352 квартиры.