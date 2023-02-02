Общество 02 февраля 2023, 17:46 Жилой дом по программе реновации построят в Академическом районе Москвы в 2024 году

Читать 360tv в

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 2024 году в Академическом районе в эксплуатацию введут жилой дом по программе реновации. Об этом написало ИА НСН.

По данным информагентства, дом построят на улице Кедрова. Он будет включать 581 квартиру и подземный паркинг. Входные группы получат витражное остекление, а на фасадах установят корзины из металла под кондиционеры. Кроме того, в вестибюле появятся кладовая для уборочных принадлежностей, а также колясочная.